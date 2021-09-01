30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Verildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir resepsiyon verildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir resepsiyon verildi.

20'nci Zırhlı Tugay Ordu Evinde'de verilen resepsiyona, Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Davetlileri kapıda karşılayan Vali Vekili İsmail Çetinkaya, katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu resepsiyon, tebriklerin kabulünün ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre