30 Ağustos anısına İstiklal Yolu'nu yürüdüler - KASTAMONU
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30 Ağustos anısına İstiklal Yolu'nu yürüdüler - KASTAMONU

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahını yürüdü.

30.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:30

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahını yürüdü.

İnebolu'dan 28 Ağustos'ta yola çıkan 7 kişiden 4'ü, 95 kilometrelik parkuru tamamlayarak Kastamonu'nun Kışla Parkı'nda aileleri ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün her yıl Valilik tarafından organize edildiğini belirtti.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürüyüşün iptal edildiğini ifade eden Arslan, "Biz kendimiz yapmak istedik. Pandemi sürecinde kalabalık bir grupla değil de bir avuç dağcı olarak yürüyüşe başladık. 28 Ağustos İnebolu'ya ilk mühimmatın geliş tarihiydi. Bu tarihten başlayıp 30 Ağustos'ta bitirmek istedik. Normalde 4 günde yürünen yolu biz 3 günde yürümeye karar verdik." dedi.

Yürüyüşe 7 kişi olarak başladıklarını ancak 3 kişinin rahatsızlıklarından dolayı yürüyüşe devam edemediğini anlatan Arslan, şunları dile getirdi:

"Ağustos ayında biraz zor oldu. Ecdadımızın yürüdüğü bu yolda zorlansak da yürümeyi bırakmadık. Şerife Bacı ve birçok Anadolu evladı bu yolda can verdi. Çok mücadeleler oldu. Bu sevkiyat ara verilmeden bir buçuk yıl boyunca devam etti. Bu cephanelerin sevkiyatı sayesinde zaferler kazanıldı. Biz de bu zaferin nasıl kazanıldığını tekrar hatırlamak için büyük Zafer'imizi kutlamak için bu yürüyüşü yaptık."

30 Ağustos anısına İstiklal Yolu'nu yürüdüler - KASTAMONU

Kaynak: AA

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