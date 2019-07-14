3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğinin birlikte düzenleyeceği "3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu", 16 Temmuz Salı günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik'in açılış konuşması yapacağı sempozyumun 1. oturumunda "15 Temmuz'a Giden Süreçte Din İstismarı" başlığı adı altında, 'Dinin Dünya Menfaatine Araç Kılınması' ve 'İslam Tarihi Boyunca Din İstismarı' konuları; 2. oturumda "FETÖ: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" başlığı altında, 'FETÖ Tarafından İstismar Edilen Kavram ve Değerler', 'İslam Dünyasında 15 Temmuz'un Etkileri' ve 'FETÖ Dini Bir Cemaat Olabilir Mi?' konuları; 3. oturumda ise "Din İstismarıyla Mücadele ve Gelecek Perspektifi" başlığı altında 'FETÖ ve Din İstismarıyla Mücadelenin Gençliğe Bakan Yüzü' ve 'Dini İstismar Eden Örgütlerle Mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığının Rolü' konuları ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA