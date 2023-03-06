Zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar kurtarıldı

Denizli'de yabancı ülkelerden getirilerek zorla fuhuş yaptırılan 3 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, olayı gerçekleştiren 3 şüphelide yakalandı.

Denizli genelinde olayların önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede meydana gelen asayişe müessir olaylar ile yakalanma emri olan 150 şüpheli tutuklandı. Devam eden çalışmalarda 16 bin 101 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı, 181 yer ise denetlendi. Yapılan saha çalışmaları ve ihbar üzerine ortaya çıkarılan "Fuhuş hedefli insan ticareti" olayıyla ilgili olarak 3 mağdur yabancı uyruklu bayan kurtarılırken, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli şahsa "Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile yada çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etme veya fuhuş yapmasını sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar deport işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 8 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 208 adet fişek, 2 adet muşta, 1 adet çalıntı otomobil, işyerinden hırsızlık olayı sonucu piyasa değeri 8 bin 500 TL olan bornoz, havlu gibi tekstil malzemeleri ele geçirildi. - DENİZLİ