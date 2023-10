Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu 2 tutuklu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından E.C. ve E.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 85 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.C. ve E.T. isimli şüpheliler Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından E.C. ve E.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK