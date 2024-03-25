Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocakları Denetlendi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetim düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. 6 maden ocağı denetlendi. Ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı ekiplere ihbar edilirken ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi.
Ekiplerin ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK