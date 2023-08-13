Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü. Şüpheli kadın gözaltına alındı ve tutuklandı.