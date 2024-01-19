Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma tartışmasında ölüm: Baba ve oğula dava açıldı

Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açma tartışmasında 25 yaşındaki Akın Kaçmak'ın ölümüne sebep olan olayda; babaya 18 yıla kadar ve oğluna ise müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre geçen 11 Haziran günü yaşanan olayda; Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde bir düğünde Akın Kaçmak ile Sadık K. arasında havaya ateş açma konusundan tartışma çıktı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri; tarafların herhangi bir sorun olmadığını söylemesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Ancak düğünden sonra iddialara göre yeniden olay yerine gelen Akın Kaçmak havaya ateş açarak Sadık K. ile konuşmak istediğini söyledi. Akın Kaçmak; merdiven başında beklediği sırada karşı taraftan çıkan Mertcan K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da birbirine ateş açtı. Mertcan K. sol bacağından silahla yaraladı. Akın Kaçmak ise vücuduna üç mermi isabet eden üç mermi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda Ogün K. da Mertcan K.'nın babası Volkan K.'nın silahından çıkan merminin yanağına isabet etmesi üzerine yaralandı.

Babaya 18 yıla kadar hapis istendi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Mertcan K.'ya müebbet hapis istemi ile tutuksuz sanık babası Volkan K.'ya ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay sonrası yapılan incelemede 9 kovanın Mertcan K.'nın silahından, 6 kovanın babası Volkan K.'nın silahından, 3'ünün ise Akın Kaçmak'ın silahından çıktığı tespit edildi. Akın Kaçmak'a yönelik "Kasten adam öldürme", Ogün K.'ya yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçları ile ruhsatsız silah taşıma suçlamasıyla müebbet hapis cezası ile 18 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mertcan K. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Babası Volkan K.'ya ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istendi. - ZONGULDAK