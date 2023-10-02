Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı araçlara zarar verdi
Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa