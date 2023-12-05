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Yozgat'ta Oksijen Tüpü Patlaması Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Yozgat'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, 14 kurumdan 350 personelin katılımı ile 'oksijen tüpü patlaması' tatbikatı gerçekleştirildi. Büyük ilgi ile gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan "oksijen tüpü patlaması" tatbikatına, 14 kurumdan 350 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, oksijen tüpü patlaması sonucu zemin katta çıkan yangında laboratuvar zarar gördü, hastanenin üst katlarında mahsur kalanlar çevreye kötü koku yayılması sonucu etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma, 112 sağlık ekipleri, Afad, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede, emniyet ve jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. AFAD ekipleri ise bölgede gaz sızıntısı kontrolünü yaptı.

Senaryoda ayrıca, binada mahsur kalan yaralıların yakınları panikle hastaneye girmeye çalışırken, bu kişilere emniyet ekipleri müdahale etti.

Öte yandan gerçeği aratmayan tatbikatı çevredekiler de ilgiyle izledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, tatbikata katılan personeli tebrik ederek, her türlü olaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen tatbikata 14 kurumdan 350 personelin katıldığını belirten Özkan, "Senaryo gereği, oksijen tüpünün patlaması sonrası arama ve kurtarma tatbikatı icra ettik. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Allah gerçeğini göstermesin ama hazır olmak, hazırlanmak da bizlerin görevi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Türkiye Yozgat AFAD Güvenlik 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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