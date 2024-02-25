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Yozgat'ta Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

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Yozgat'ta şehirlerarası bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta şehirlerarası bir yolcu otobüsünde kaçak sigara ve alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gaziantep'ten Yozgat'a gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünü Boğazlıyan ilçesinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada M.H. isimli yolcunun üzerinde ve bagajında bin 20 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.H. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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