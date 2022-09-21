Yoldan çıkan otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Samsun'da yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Torun idaresindeki 34 BMN 383 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 61 EE 171 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Torun, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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