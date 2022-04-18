Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi - Haberler

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Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde yerde hareketsiz halde bulunan kişi ekipleri harekete geçirdi.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde yerde hareketsiz halde bulunan kişi ekipleri harekete geçirdi. Şahıs, yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol kavşağında yakınlarında yol kenarında bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cumali A., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Yol kenarında hareketsiz yatan kişi ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı, 112 Acil, Besni, 3. Sayfa, Haberler

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