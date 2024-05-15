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Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası

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Yalova'da aynı istikamette giden 5 aracın peş peşe birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yalova'da aynı istikamette giden 5 aracın peş peşe birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde giden 5 araç önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle birbirine girdi. 3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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