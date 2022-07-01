Yalova'da ATM'lere çekiçle saldırarak paramparça etti - Haberler

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Yalova'da ATM'lere çekiçle saldırarak paramparça etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da ATM'lere çekiçle saldırarak paramparça etti

Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle yan yana duran 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle yan yana duran 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Alınan bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahıs, bu sıra işlem yapan vatandaşların da para çekmesini bekledi. Vatandaşların işlemlerini tamamlamasının ardından şüpheli bu ATM'lere de saldırdı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. N.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı.

Vatandaşlar mağdur oldu

ATM'lere para çekmek ve yatırmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken, yaşanan olaya tepki gösterdi. Çevredeki esnaftan Niyazi Bayram, yaşananları şöyle anlattı:

"Orta yaşlarda birisi gelmiş buraya elinde çekiç saldırmış. Etrafına da tehditkar konuşmuş. Sıradan vura vura gelmiş. Hatta bir tanesinde vatandaş para çekiyormuş. Çabuk paranı çek kıracağım diyerek, ondan sonra onu da kırmış, hepsini kırmış geçmiş gitmiş. Esnaf da vatandaş da mağdur." - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova ATM 3. Sayfa Haberler

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