Venezuela'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Ölü, 14 Yaralı

Venezuela'nın başkenti Karakas ile Guarenas arasındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç küle döndü. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yangın çıkan araçlara itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Venezuela'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç küle dönerken, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas ile Guarenas arasındaki otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme trafik kazasına yüksek derece yanıcı madde taşıyan bir kamyonun karışması sonucu yangın çıktı. Yangında 16 araç küle dönerken, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yetkililer, yerel saatle 07.00'de Caracas-Guarenas arasındaki otoyolda asfalt yenileme çalışmaları sırasında bir kamyon ve üç otomobilin karıştığı küçük çaplı zincirleme bir kaza yaşandığını ardından yüksek derece yanıcı madde taşıyan bir kamyonun 07.15'te kaza nedeniyle otoyolda duran çok sayıda araca çarptığı ve ardından alev aldığını açıkladı.

Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle kamyon sürücüsünün kaza alanını fark edememiş olabileceğini aktardı. - KARAKAS