Van'da trafik kazası: 3 yaralı
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Van'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 T 3009 plakalı ticari taksi ile 31 P 2725 plakalı Honda Civic marka otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa