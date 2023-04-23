Üye Girişi
Haberi Paylaş
Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'da trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Van'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 T 3009 plakalı ticari taksi ile 31 P 2725 plakalı Honda Civic marka otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Honda Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title