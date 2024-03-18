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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 11 şahıs hakkında işlem başlatılmış, 3 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 6 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör, 117 adet AK-47 tüfeğe ait 7.62 fişek, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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