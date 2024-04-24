Van'da Jandarma Operasyonu: 16 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 811 devriye icra edildiği belirtildi. 69 bin 253 şahıs ve 67 bin 684 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 22, cinsel suçlardan 1, diğer suçlardan 44 şahıs olmak üzere toplam 67 şahıs yakalanmış olup 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN