Van'da 33 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran ilçesinde yaptığı arama tarama faaliyetleri neticesinde 33 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran ilçesinde yaptığı arama tarama faaliyetleri neticesinde 33 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca sınır hattından uyuşturucu geçişi olacağına yönelik alınan istihbari bilgi üzerine 30 Aralık 2022 günü Çaldıran İlçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucuya geçit vermeyen Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide gerçekleştirilen Arama/Tarama faaliyeti esnasında yaklaşık 33 kilogram 'Afyon Sakızı' maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığınca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal temellerini olumsuz şekilde etkileyen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürmektedir" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çaldıran Jandarma Afyon Van 3. Sayfa Haberler

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