Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde özel bir mermer işletmesinde üzerlerine mermer bloku düşen işçilerden birisi öldü, diğer işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel mermer işletmesinde işçilerin üzerine mermer bloku düştü. Mermer blokunun altında kalan işçilerden 24 yaşındaki Tufan Öztürk ile Adem Örnek yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tufan Öztürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Adem Örnek ise, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mermer blokunun altında kalarak hayatını kaybeden Tufan Öztürk'ün Ağustos ayında evleneceği ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.