Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 446 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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