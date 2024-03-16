Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da vincin çarpmasıyla demir platform yola devrildi

Güncelleme:

Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da vincin çarpmasıyla demir platform yola devrildi

İSTANBUL - Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 12.00' da Üsküdar Harem Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFR 817 plakalı vinç sürücüsü, konteyner yüklü aracıyla seyir halinde olduğu sırada sahil yolu üzerinde bulunan demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olay esnasında yayaların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak üzere çalışma başlattı. Çevrede önlem alan polis ekipleriyse yolu trafiğe kapattı.

"Platformu fark edemedi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Yavuz Turhallı, " Konteyner yüklü iş makinesi geliyordu. Platformu fark edemedi. Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı. Yaklaşık 2 saattir yol trafiğe kapalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title