Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti

Sumatra kıyılarında talihsiz bir kaza yaşandı. İtalyan sörfçü Giuliana Manfrini (36), sörf yaparken denizden sıçrayan bir kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Pulau Masokut Adası açıklarında gerçekleşen olayda, balığın gagası sörfçünün göğsüne 5 santimetre derinliğinde saplandı. Arkadaşları Massimo Ferro ve Alexandre Ribas'ın hızlı müdahalesine rağmen, yakındaki kliniğe kaldırılan Manfrini kurtarılamadı.

Awave Travel'ın kurucu ortağı ve profesyonel sörf eğitmeni olan Manfrini, sosyal medyada "sörf ve kayak seyahat uzmanı" olarak tanınıyordu. Hukuk mezunu başarılı sörfçü, son Instagram paylaşımında "İki hafta sonra görüşürüz" yazmıştı.

Venaria Reale Belediye Başkanı Fabio Giulivi, "Tüm şehir olarak Giulia'nın ailesinin yanındayız. Bu erken veda hepimizi derinden sarstı" açıklamasını yaptı.

Endonezya'daki sörf şirketi Naa Laut Mentawai Blue ise "Hep gülen, mutlu arkadaşımız Giulia'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Siberut Polis Teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sörf camiası ve hayranları sosyal medyada taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.