Uludağ'da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinin son günlerinde vatandaşların akınına uğradı. Aileleriyle birlikte Uludağ'da doyasıya eğlenen gençler, hem kayak yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının-7 derece olduğu Uludağ'da kayak pistleri dolup taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi Uludağ'a somestir tatilinin son hafta sonunda aileleriyle birlikte gelen binlerce vatandaş, güzel havanın tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının -7 derece olduğu Uludağ'daki kayak pistlerindeki kar kalınlığı 68 santimetre olarak ölçüldü. Ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ'da yerli ve yabancı turistlerin eğlendiği görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre önümüzdeki Cuma günü itibariyle kar yağışı etkisini gösterecek.

Sömestir tatilinin tadını sevenleriyle çıkaran vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirirken, ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ'da yoğunluk havadan böyle görüntülendi. Uludağ kar ve güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, sevenleriyle hoş vakit geçirdiğini belirtirken, "Güzel bir hafta sonu, Uludağ her zamanki gibi muhteşem. Herkese tavsiye ediyoruz" mesajı verdi.

Öte yandan doluluk oranlarının yüzde 60 seviyesinde seyrettiği Uludağ'da iki haftalık sömestr tatili boyunca 41 bin aracın Milli Park gişelerinden giriş yaptığı kayıtlara yansıdı.

Uludağ'da devlet misafirhanelerinin günlük ücretleri bin ila bin 500 lira arasında değişirken, bu rakam yıldızlı otellerde kişi başı günlük 10 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyor - BURSA