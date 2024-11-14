Üye Girişi
Haberler

Türkiye'deki Çağrı Merkezleri, Avrupa Taksilerini Yönlendiriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 18 şehirdeki ticari taksi çağrıları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın'daki çağrı merkezlerinden yönetiliyor. Bu merkezler, Almanca bilen çalışanlar aracılığıyla Avrupa'daki taksi taleplerini karşılıyor.

Avrupa'daki ticari taksiler Türkiye'deki çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

BARTIN - Avrupa'nın 3 ülkesindeki 18 şehrinin ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki 3 farklı ilde kurulan çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi çağıranların aradıkları 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan merkezlerdeki Almanca bilen çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa'ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa'dan gelen çağrılarına cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor.

Çağrı merkezinin Bartın'daki Şubesi ilk kuruluş yıldönümünü kestiği pasta ile kutladı. Kutlama programına katılan Mobil Call Senter A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle personeli kutlarken, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uçar, "Avrupa'nın 3 farklı ülkesindeki 18 şehrinde bulunan ticari taksilerin Türkiye'den yönlendirdiklerini anlatarak, " Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki 18 farklı şehrin ticari taksi siparişlerini Türkiye'den yönlendiriyoruz. Düzce'de merkez şubemiz, Bartın ve Sakarya'daki şubelerimizde görev yapan 250'nin üzerinde çalışan arkadaşımız, Avrupa'dan gelen taksi çağrılarını yönlendiriyoruz. Sarı taksilerin, her şehirde çağrı merkezi vardır. Bunlar tek numaradır, 44, 33 22 gibi. Orayı arıyorlar. Bu çağrı bizim Türkiye'deki şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın önüne düşüyor. Arkadaşımız da bu lokasyonu, en yakınındaki taksiye ulaştırıyor. Bu hizmeti en iyi şekilde verebilmemiz için personelimizin çok ileri derecede Almanca bilmesi ve yazmaları gerekiyor. Almanya geçmişleri olmaları gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımız Almanya'dan Türkiye'ye uzun süre önce dönüş yapması halinde ise bu kişiye hatırlatma amacıyla Almanca eğitimi veriyoruz. Ana dil olarak Almanca gerekiyor. Çünkü Almanya ve Avusturya'da Almanca kullanılıyor. İsviçre de ise İsviçre Almancası konuşan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Öncelik Almanca bilen illerde

Türkiye'nin 2 farklı şehrinde daha çağrı merkezi kuracaklarını ifade eden Uçar, Almanca konuşan bulmakta zorlanmaları nedeniyle farklı şehirlerde çağrı merkezleri açtıklarını ifade etti. İyi derecede Almanca bilenlerin en yoğun yoğun bulunduğu illerde öncelikli olarak çağrı merkezi açmaya çalıştıklarını anlatan Uçar "Bartın'da 30'un üzerinde çalışanımız var. Toplamda ise 250 kişiyi aştı. Önümüzdeki yıl Aksaray ve Kayseri şehirlerinde de başlıyoruz. Personel sayımız artıyor, büyüyoruz. Daha da büyümeliyiz çünkü bizi Avrupa'da bekleyen daha çok çağrı merkezi var. Keşke Bartın'da 500 çalışanımız olsa, başka bir ile gitme durumumuz olmaz. Almanca dili bizim için çok önem arz ediyor. İyi derecede Almanca bilen kişi bulmakta çok zorlanıyoruz.

Türkiye'deki Çağrı Merkezleri, Avrupa Taksilerini Yönlendiriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.