Türkeli'de köprü ulaşıma kapatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselmesi nedeniyle Yılanlık mevkisindeki geçici köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası Türkeli ve Helaldı Derelerinde su seviyesi yükseldi. Türkeli Çayı üzerindeki yaklaşık 15 köye ulaşım sağlayan geçici köprü tedbir amaçlı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Ekipler, muhtemel bir afet durumuna karşı teyakkuzda bekliyor. - SİNOP