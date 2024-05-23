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Tunceli'de operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin ise 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Uzun Tunceli Ovacık Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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