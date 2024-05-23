Tunceli'de operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin ise 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı, 1'inin 2012 yılında Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi. - TUNCELİ