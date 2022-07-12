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Tunceli'de tuzaklanmış EYP düzeneği bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de tuzaklanmış EYP düzeneği bulundu

Tunceli'de araziye tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Tunceli'de araziye tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık İlçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 5 metre kablo ve 1 pil bloğu ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde imha edildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler

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