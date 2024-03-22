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Tunceli'de Narkoçelik-Munzur operasyonunda 40 şahıs gözaltına alındı

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Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen Narkoçelik-Munzur uyuşturucu operasyonunda 40 şahıs gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden zehir tacirlerine yönelik, Tunceli merkezli Elazığ, Bingöl ve Erzincan illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkoçelik-Munzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 kilo 116 gram esrar, 288 adet Lyrica marka reçeteye tabi sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet kama, 1 adet döner bıçağı, 7 adet cep telefonu, 4 adet USB bellek ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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