Tunceli'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 FETÖ/PYD İşlemi
Tunceli'de yapılan denetimlerde 8 şahıs gözaltına alınırken 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 8 şahıs gözaltına alınırken 6 şahsa ise FETÖ/PYD'den işlem yapıldı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele etmek, organize suç örgütlerinin oluşumunu engelleyerek halkımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 01 Nisan- 30 Nisan 2024 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 şahıs ve araç kontrol edildi. 13 iş yeri denetlendi. 8 şahıs gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı"denildi. - TUNCELİ