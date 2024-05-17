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Tunceli'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 FETÖ/PYD İşlemi

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Tunceli'de yapılan denetimlerde 8 şahıs gözaltına alınırken 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 8 şahıs gözaltına alınırken 6 şahsa ise FETÖ/PYD'den işlem yapıldı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele etmek, organize suç örgütlerinin oluşumunu engelleyerek halkımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 01 Nisan- 30 Nisan 2024 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 şahıs ve araç kontrol edildi. 13 iş yeri denetlendi. 8 şahıs gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Güvenlik Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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