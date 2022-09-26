Traktörüyle römorkunun arasında kalan sürücü öldü 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Selendi ilçesinde odun yüklü traktörüyle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, üzerine devrilen traktörün römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti. Manisa'nın Selendi ilçesinde odun yüklü traktörüyle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, üzerine devrilen traktörün römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası 66 yaşındaki Hasan Battal idaresindeki plakası bulunmayan ve römorkunda odun yüklü traktörüyle Uzgunkaya Mevkiinden Terziler Mahallesi'ne dönerken yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün arkasında bulunan odun yüklü römork traktörün üzerine düştü. 66 yaşındaki Hasan Battal, traktörüyle römorkun arasında feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Battal'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

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