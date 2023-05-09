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Trafik Haftası'nda öğrencilere eğitim verildi

Trafik Haftası'nda öğrencilere eğitim verildi

3. Sayfa Haberleri

Trafik haftası etkinliklerinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin öğrencilere ve öğretmenlerle trafik eğitimi verildi.

Trafik haftası etkinliklerinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin öğrencilere ve öğretmenlerle trafik eğitimi verildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri, 6-12 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir'de bulunan bir özel okulun öğrenci ve öğretmenlerine seminer verdi. 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganıyla verilen eğitim, trafik güvenliği başta olmak üzere genel kurallar, emniyet kemeri, yaya önceliği ve okul servis araçlarında uyulması gereken kuralları barındırdı. Jandarma ekiplerince öğrencilere broşür, boyama kitabı, bayrak ve balon dağıtıldı. Bunun yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı'nın köpek unsurlarıyla gösteriler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası Eskişehir Tepebaşı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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