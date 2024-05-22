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Trabzon'da Tünel İnşaatında İskele Göçüğü: 5 İşçi Yaralandı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün yürütülen tünel inşaatı sırasında yaşanan iskele göçüğü sırasında ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün yürütülen tünel inşaatı sırasında yaşanan iskele göçüğü sırasında ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Deliklitaş mevkiindeki Hurdacılar Sitesi karşısında yürütülen tünel inşaatı çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 5 işçi yaralanırken, yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ortahisar İtfaiye Trabzon AFAD Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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