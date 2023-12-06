Trabzon'da Kuyumcular Sahte Altınla Dolandırıcılık Yaptı

Trabzon'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılar yakalandı.

Trabzon'da kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na başvuran 22 kişi Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş caddesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, kendilerinden toplamda 3 milyon 90 bin TL para alarak piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek dolandırdıkları ihbarında bulundular. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde kuyumcu işletmecileri İ.K. ve A.K. isimli şahısları olayla ilgili yakalayarak gözaltına alırken, şahısların ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacakları belirtildi. - TRABZON