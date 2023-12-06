Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Kuyumcular Sahte Altınla Dolandırıcılık Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılar yakalandı.

Trabzon'da kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek 22 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na başvuran 22 kişi Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş caddesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, kendilerinden toplamda 3 milyon 90 bin TL para alarak piyasa fiyatından ucuz altın satarak ve sahte altın vererek dolandırdıkları ihbarında bulundular. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde kuyumcu işletmecileri İ.K. ve A.K. isimli şahısları olayla ilgili yakalayarak gözaltına alırken, şahısların ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacakları belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trabzon Dolandırıcılık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title