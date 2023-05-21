Tonlarca mıcırın altında kalarak hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilginç kaza Sivas'ta Danışmentgazi Mahallesinde bulunan bir çimento fabrikasında gerçekleşti. Arkadaşları İsmet Göktaş isimli kamyon şoförünün kamyonunun başında olmadığını görünce onu aramaya başladı. Göktaş bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Kamera görüntüleri izlendiğini korkunç olay fark edildi. Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş'ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü. Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.