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Tokat'ta öğle arası yemek yiyen 6 öğrenci rahatsızlandı

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Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda öğle arası dışarıda yemek yiyen 6 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta öğle arası dışarıda yemek yiyen 6 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğle arası okul dışında yemek yedi. Aynı yerden yemek yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Okul idarecileri tarafından okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından 12 yaşlarındaki E.İ.D, C.Y, Z.O, Y.O, E.Ö. ve V.K. isimli öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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