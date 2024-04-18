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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden Samsun'da da hissedildi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attıklarını ve yakınlarını aradıklarını söylediler.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Samsun'da da hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden Samsun'da da hissedildi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attıklarını ve yakınlarını aradıklarını söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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