Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 yılı Mart ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 38 gram SKUNK, 1 öğütücü aparat ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde sarma kağıdı ele geçirildi. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen kaçak alkol/i ve tütün kapsamında 350 litre sahte kaçak alkol, 7 alkol yapımında kullanılan dolum kazanı, 1 sıkma aparatı, 160.000 adet doldurulmuş kaçak sigara, 25.000 adet boş bandrolsüz makaron, 25 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Kültür ve tabiat varlıkları koruma kanunu kapsamında da 51 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje-sikke, 1 adet detektör, 1 Pointer (mesafe ölçme cihazı) ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - TOKAT