Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti - Haberler

Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarında bir kamyonun bariyerleri aşarak ters dönmesi sonucu şoför hayatını kaybetti. Ters dönen kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarında bir kamyonun bariyerleri aşarak ters dönmesi sonucu şoför hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan 63 EM 111 plakalı kamyonun şoförü Eyüp Baylan, viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyon, üzerindeki plastik yüklerle birlikte yolun dışına çıkarak ters döndü. Kazayı gören diğer yolcular, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüsü Eyüp Baylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhlas Haber Ajansı / İpek Yavaş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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