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Tekirdağ Merkezli Rüşvet Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli Kırklareli ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlem dışı para akışı

Tapu işlemlerinde işlem dışı el altından para alındığı iddiasıyla açılan soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flaş bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, memur E.K. ve M.A. ile emlakçı S.D.K. ve G.K. olmak üzere toplamda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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