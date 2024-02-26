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Tekirdağ Kapaklı'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 1 Yaralı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde inşatta çalışan işçiler arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavga, E.C.'nin işe gelmemesi ve alkol aldığı iddiasıyla başladı. Yaralanan E.C. hastaneye kaldırıldı ve kaçan saldırgan D.K. polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde inşatta çalışan işçiler arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta birlikte çalışan E.C. ve A.K. arasında E.C.'nin işe gelmemesi ve alkol aldığı iddiasıyla kavga çıktı. Kavgayı gören A.K.'nin oğlu D.K., aracından aldığı bıçakla E.C.'yi kalçasından yaraladı.

Yaralanan E.C., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan D.K. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kavga Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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