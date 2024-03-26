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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı. Operasyonda şüpheli araçlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda çeşitli adresleri ve şüpheli araçlara operasyon düzenlendi.

Ekiplerin adres ve araçlardaki aramasında 725 gram 25 fişek esrar-skunk, 842 adet sentetik hap, 356 gram 19 fişek metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 147 gram 15 fişek Bonzai, 61 gram 13 fişek eroin, 2 adet tabanca 55 fişek,19 bin 600 TL para ele geçirildi.

Bu konular ile ilgili toplam 75 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. 10 şahıs ise tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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