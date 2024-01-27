Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çukuryurt istikametinden Saray istikametine seyreden Anıl Ç. idaresindeki 22 LH 393 plakalı otomobil ile Çerkezköy istikametinden Vize istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre ışık ihlali sonucu Çukuryurt kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu iki araçta hurdaya dönerken, 22 LH 393 plakalı otomobilde bulunan sürücü Anıl Ç, Erdem K, Bayram B. ile 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ali K. ve yanında bulunan Efe C. yaralandı.

Kaza sonucu adete can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray, Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan iki kişinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ