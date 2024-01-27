Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çukuryurt istikametinden Saray istikametine seyreden Anıl Ç. idaresindeki 22 LH 393 plakalı otomobil ile Çerkezköy istikametinden Vize istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre ışık ihlali sonucu Çukuryurt kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu iki araçta hurdaya dönerken, 22 LH 393 plakalı otomobilde bulunan sürücü Anıl Ç, Erdem K, Bayram B. ile 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ali K. ve yanında bulunan Efe C. yaralandı.

Kaza sonucu adete can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray, Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan iki kişinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Saray 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title