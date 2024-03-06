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Tekirdağ'da 12 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 kişi uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 10 gram kubar esrar, 4 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 3 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi'nde K.S. ve Ç.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada poşete sarılı halde 4 gram esrar ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde E.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 3 gram folyoya sarılı halde metamfetamin ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde ise İ.K. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde farklı adreslerde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.A., Y.Ş., H.Y., K.Ş., S.A. ve Ş.Z. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde U.K. ve B.F. isimli şahısların üst aramasında 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, 1 adet satır, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Toplamda yakalanan 12 kişi hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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