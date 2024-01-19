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Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde kumar operasyonu

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Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yapılan denetimde kumar oynandığı tespit edildi ve 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yönelik yapılan denetimde 5 kişiye kumardan işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Atatürk Mahallesinde H.G. isimli şahsın, kiraladığı depoda kumar oynattığı tespit edildi. Söz konusu adreste 7 bin 200 TL, 27 adet okey taşı ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. İşyerinde Ö.K., M.Ç., F.İ., M.T. ve C.E. isimli şahıslara Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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