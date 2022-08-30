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Tayvan'dan Çin'e ait İHA'ya uyarı atışı

3. Sayfa Haberleri

Tayvan'dan Çin'e ait İHA'ya uyarı atışı

Tayvan ordusu, Çin'e ait insansız hava aracının (İHA) tüm uyarılara rağmen Tayvan'a bağlı Erdan Adası üzerinde uçuşuna devam etmesi üzerine ilk kez bir Çin İHA'sına uyarı ateşi açtı.

Tayvan ordusu, Çin'e ait insansız hava aracının (İHA) tüm uyarılara rağmen Tayvan'a bağlı Erdan Adası üzerinde uçuşuna devam etmesi üzerine ilk kez bir Çin İHA'sına uyarı ateşi açtı.

Tayvan ilk kez hava sahasını ihlal eden bir Çin'e ait İHA'ya uyarı ateşi açtı. Tayvan basınında yer alan haberlerde, Tayvan ordusunun Kinmen Savunma Komutanlığı'nın (KDC), Çin'e ait sivil İHA'ların Dadan Adası, Erdan Adası ve Shi Adası üzerinde uçtuğunu tespit ettiği ve işaret fişeği atarak söz konusu İHA'ları uyardığı aktarıldı. Çin'e ait İHA'ların uyarı fişeğinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtilen haberlerde, yerel saatle 17.59'da ise Erdan Adası'nın hava sahasına Çin'e ait başka bir İHA'nın girdiği ve prosedürlere uygun şekilde uyarıldığı belirtildi.

İHA'nın tüm uyarılara rağmen ada üzerindeki uçuşuna devam etmesi sonrası askerler tarafından gerçek mermi kullanılarak uyarı ateşi açıldığı aktarılan haberlerde, İHA'nın uyarı ateşinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtildi. KDC'nin "teyakkuzda kalmaya ve durumu yakından izlemeye devam edeceği" aktarıldı.

KDC, geçtiğimiz pazar günü hava sahası ihlali yapan İHA'ların vurulacağına dair bir uyarı yayınlamıştı. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti İhlas Haber Ajansı Xiamen Tayvan 3. Sayfa Haberler

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