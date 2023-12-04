Tarım aracı sürücülerine bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım araçlarının güvenli kullanımı ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Dişli beldesinde gerçekleştirilen eğitim toplantısına 37 sürücü katıldı. Toplantıda traktör arkasına trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde çoklu römork takılmaması gerektiği, araçlara reflektörler takmanın önemi, tarım araçlarının güvenli kullanımı, pat pat aracının trafik aracı olmadığı tarım aracı olduğu ve amacına göre kullanılmasının önemi anladı. Toplantıda sürücülere ayrıca yük taşıyan araçlara branda çektirilmesi, araç yükleme ve boşaltma işlemi esnasında alınacak tedbirler, yük üzerine yolcu bindirilmemesi konusunda bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR