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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalımköy yolunda seyir halinde olan 01 RG 586 plakalı Opel New Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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