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Son dakika haberleri! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ve bir kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları evde jandarma ekiplerine yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ve bir kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları evde jandarma ekiplerine yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında silahlı yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., saklandığı H.E.B.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı sonrasında yakalandı. Evde yapılan aramada 600 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu, 60 adet sentetik hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 lira banknot ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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